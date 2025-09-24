Einheitliche Werbesteuer: “Hoffen auf weniger Bürokratie, mehr Sichtbarkeit”

Von: luk

Bozen – Der lvh.apa begrüßt mit Zufriedenheit die Genehmigung des von Senator Meinhard Durnwalder eingebrachten Änderungsantrags durch die Kommission für Verfassungsangelegenheiten des Senats. Dieser zielt auf eine Vereinfachung der Regelungen zur einheitlichen Werbesteuer für Konzessionen, Genehmigungen oder Werbeflächen ab.

Gute Nachrichten für die Südtiroler Handwerkerinnen und Handwerker: Der Änderungsantrag sieht eine Befreiung von der Abgabe für Baustellenschilder und Werbetafeln vor, sofern diese eine Fläche von fünf Quadratmetern nicht überschreiten und direkt auf die vor Ort ausgeführten Tätigkeiten verweisen. Diese Maßnahme, die auf einen Vorschlag des lvh.apa zurückgeht, stelle einen wichtigen Schritt in Richtung Bürokratieabbau und konkrete Unterstützung der Betriebe im Land dar.

“Gerade im Bau- und Handwerkssektor sind Baustellenschilder ein wesentliches Instrument, um auf laufende Arbeiten hinzuweisen und die Sichtbarkeit der beteiligten Unternehmen zu erhöhen. Die vorgesehene Befreiung reduziert Auflagen, Kosten und Verpflichtungen und ermöglicht so eine flexiblere und unkompliziertere Handhabung temporärer Werbung”, heißt es weiter.

„Diese Entscheidung ist ein wichtiges Signal für den Abbau unnötiger Bürokratie“, betont lvh-Direktor Walter Pöhl. „Unsere Unternehmen sollen ihre Energie nicht für bürokratische Formalitäten verschwenden, sondern sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren. Eine solche Befreiung von der Werbesteuer bedeutet weniger Verpflichtungen, weniger Kosten und mehr Sichtbarkeit für die Betriebe. Ein herzlicher Dank geht an Senator Durnwalder für seine Unterstützung in dieser Angelegenheit.“

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Maßnahme noch nicht endgültig ist: Sie bedarf noch der Genehmigung durch die Vollversammlung und die Abgeordnetenkammer. “Der lvh.apa wird das Gesetzgebungsverfahren weiterhin aufmerksam verfolgen und die Mitgliedsbetriebe zeitnah über die weiteren Entwicklungen informieren.”