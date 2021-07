Einsatz der Bergrettung am Klettersteig Hochwool

Naturns – Die Bergrettung Meran musste gestern erneut zu einem Einsatz am Klettersteig „Hoachwool“ in Naturns ausrücken. Ein Urlauber aus Deutschland war nämlich nach einem Ausrutscher in sein Klettersteig-Set gestürzt. Der Urlauber war zwar unverletzt, konnte jedoch nicht weiterklettern, sodass der Rettungshubschrauber Pelikan 3 den Mann mit der Seilwinde an Bord holen musste, so berichten Medien.

Im Anschluss an der Bergung erfolgte einer weitere Suchaktion. Wanderer hatten zwischen Hafling und Greiter ein Mountainbike gesichtet, dessen Besitzer jedoch nicht aufgefunden werden konnte. Nachdem die Bergrettung im steilen Gelände zunächst den Rucksack und Helm des Verschollenen bergen konnte, wurde jener schließlich mit Kopfverletzungen oberhalb von Rametz aufgefunden. Der Mann wurde ins Meraner Krankenhaus gebracht..