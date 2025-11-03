Einsatzkräfte retten Mann aus der Passer in Meran

Von: Ivd

Meran – Heute Mittag kam es in Meran zu einem Großeinsatz, nachdem ein Mann in die Passer gestürzt war. Der Unfall ereignete sich gegen 12.00 Uhr im Bereich der Gilfbrücke.

Sofort wurden Feuerwehr, Wasserrettung und Rettungsdienste alarmiert. Alle Brücken in der Umgebung wurden besetzt, um den Mann im Fall einer Abdrift schnell orten zu können. Schwimmer der Wasserrettung Meran erreichten ihn schließlich und brachten ihn ans Ufer.

Der Mann war während der gesamten Rettungsaktion ansprechbar. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er ins Krankenhaus von Meran gebracht.

Im Einsatz standen die Wasserrettung Meran, das Rote und Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Obermais, Untermais, Freiberg, Gratsch und Marling. Der Einsatz dauerte rund 40 Minuten. Die genaue Ursache des Sturzes ist noch unklar.