Aktuelle Seite: Home > Chronik > Einsatzkräfte retten Mann aus der Passer in Meran
Großaufgebot der Feuerwehr

Einsatzkräfte retten Mann aus der Passer in Meran

Montag, 03. November 2025 | 17:00 Uhr
Mann stürzt in Passer – Großaufgebot der Einsatzkräfte
Landesfeuerwehrverband Südtirol
Schriftgröße

Von: Ivd

Meran – Heute Mittag kam es in Meran zu einem Großeinsatz, nachdem ein Mann in die Passer gestürzt war. Der Unfall ereignete sich gegen 12.00 Uhr im Bereich der Gilfbrücke.

Sofort wurden Feuerwehr, Wasserrettung und Rettungsdienste alarmiert. Alle Brücken in der Umgebung wurden besetzt, um den Mann im Fall einer Abdrift schnell orten zu können. Schwimmer der Wasserrettung Meran erreichten ihn schließlich und brachten ihn ans Ufer.

Der Mann war während der gesamten Rettungsaktion ansprechbar. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er ins Krankenhaus von Meran gebracht.

Im Einsatz standen die Wasserrettung Meran, das Rote und Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Obermais, Untermais, Freiberg, Gratsch und Marling. Der Einsatz dauerte rund 40 Minuten. Die genaue Ursache des Sturzes ist noch unklar.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
72
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
30
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Kommentare
28
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Sexistisches KI-Foto von Tania Cagnotto aufgetaucht
Kommentare
24
Sexistisches KI-Foto von Tania Cagnotto aufgetaucht
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
19
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 