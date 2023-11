Bozen – 15 fleißige ehrenamtliche Frauen haben aus nicht mehr verwendeten Hochzeitskleidern über 300 Einschlagdecken für Sternenkinder genäht. Ein Teil dieser mit Liebe genähten „Kleidchen“ wurden jetzt vom Katholischen Familienverband Südtirol (KFS) als Trägerverein der Initiative „Sternenkinder“ an die Abteilung Geburtshilfe des Landeskrankenhauses Bozen überreicht.

Verläuft eine Geburt nicht so, wie sie sollte, bedeutet dies meist eine große seelische Belastung für die Eltern. Das kann sowohl bei Frühchen der Fall sein, die besonderen Risiken ausgesetzt sind, als auch bei Babys, die vor, während oder kurz nach ihrer Geburt versterben – die „Sternenkinder“.

„Das traumatisierende Ereignis geht bei den betroffenen Eltern häufig mit einer extremen Belastung des seelischen Gleichgewichtes einher. Zur Traumabewältigung sind externe Hilfestellungen von großer Wichtigkeit. Trauerrituale sind dafür wichtige Voraussetzungen und die Einschlagdecken, in denen die ‚Sternenkinder‘ eingewickelt werden, tragen dazu bei“, so Caroline Klotz, Pflegekoordinatorin der Abteilung Geburtshilfe.

„Dieses Projekt wurde vom Südtiroler Sanitätsbetrieb, der Bezirksdirektion des Landeskrankenhauses Bozen und unserer Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe mit großem Wohlwollen aufgenommen“, betonte Primar Martin Steinkasserer bei der Übergabe. „Diese Aktion setzt ein bedeutsames Zeichen und wir sind sehr dankbar über die angebotene Hilfestellung seitens des Katholischen Familienverbandes“. Bezirksdirektorin Irene Pechlaner bedankte sich bei allen Anwesenden für das Nähprojekt und den enormen ehrenamtlichen Einsatz der Frauen, unter ihnen auch Betroffene, die für jedes „Sternenkind“ – unabhängig welcher Religion sie angehören mögen – eine Einschlagdecke genäht hatten.

Zum Projekt

Vor fast genau einem Jahr hatte der KFS den Aufruf zum Nähkurs „Engelskleider für Sternenkinder“ mit der engagierten Näherin Michaela Bacher gestartet. Ziel dabei war es, aus nicht mehr verwendeten Hochzeitskleidern schöne Kleidchen zu nähen, in denen die Sternenkinder gehüllt und so würdig verabschiedet werden können. Diese sollten anschließend an die Krankenhäuser Südtirols überreicht werden. Diesem Aufruf sind viele Frauen aus ganz Südtirol, zum Teil auch selbstbetroffene Frauen, gefolgt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Über 300 Einschlagdecken für Sternenkinder wurden produziert, ein Teil davon konnte heute der Geburtshilfeabteilung im Landesrankenhaus Bozen übergeben werden.

Der KFS will mit der Initiative Sternenkinder ein Tabu in der Gesellschaft brechen und betroffene Eltern, interessierte Beratungsstellen und Vereine vernetzen. KFS-Projektleiterin Silvia Di Panfilo, selbst betroffene Mutter, steht überzeugt und mit viel Herzblut hinter dieser Initiative: „Ein Dank gebührt den freiwilligen Näherinnen und allen Brautkleid-Spenderinnen, die sich in diesem Projekt einbringen und so den betroffenen Eltern einen würdevollen Abschied von ihren Sternenkinder ermöglichen.“ Eine der Freiwilligen berichtet: „Ich habe für mich endlich ein sinnvolles Hobby gefunden. Wenn eine kleine Seele zu den Sternen reist, bildlich eingehüllt und geborgen, sollen diese Kleidchen ein wenig Licht ins Dunkel dieser Trauer bringen…“

Das Netzwerk der Initiative Sternenkinder will die Menschen für dieses Tabu-Thema sensibilisieren und in die Öffentlichkeit bringen und hält auch die Kontakte zu den verschiedenen Krankenhäusern, Frauenärzten und -ärztinnen, Hebammen und Bestattern. Das Nähprojekt soll auch in Zukunft weitergeführt werden und die Südtiroler Krankenhäuser bei Bedarf mit weiteren Einschlagdecken in verschiedenen Größen beliefern. Eine Übergabe von weiteren Einschlagdecken an das Krankenhaus Schlanders ist bereits geplant.

Informationen zu Beratungsdiensten, Veranstaltungen, Trauerbewältigung und zur Regelung der Bestattung finden sich auf der vom KFS initiierte Webseite www.sternenkinder.it. Wer seine Erfahrungen (auf Wunsch natürlich auch anonym) teilen möchte, kann diese dem KFS mailen unter der Adresse info@sternenkinder.it mailen. Der Text wird dann auf der Webseite des KFS veröffentlicht.