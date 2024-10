Einvernahme nach Leichenfund in Wien noch ausständig

Polizeieinsatz in einem Wohnhaus in Wien-Favoriten

Von: apa

Eine tote Person ist am Montagvormittag in Wien-Favoriten gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtete, habe zuvor ein Mann auf einer Polizeiinspektion in Oberösterreich erklärt, dass eine Leiche in seiner Wohnung liege. Beamte der WEGA eilten daraufhin zu der Wohnadresse im Sonnwendviertel und öffneten die Tür. Dort fand die Polizei dann eine von massiven Verletzungen gezeichnete Männerleiche. Der Inhaber der Wohnung gilt nun als tatverdächtig.

Das Onlineportal oe24.at berichtete am Montag, dass es sich bei dem 45-Jährigen um einen amtsbekannten Wiener handeln soll. Er habe demnach sein Opfer in Folge eines Drogenrausches getötet. Ein Polizeisprecher wollte dazu gegenüber der APA vorerst keine Angaben machen. Gesichert dürfte laut APA-Informationen hingegen sein, dass der Mann nach dem Tatzeitpunkt nach Linz zu seiner Schwester fuhr. In der oberösterreichischen Landeshauptstadt ging der Mann letztlich am Montag in eine Polizeiinspektion und verständigte die Beamten über eine Leiche in seiner Wohnung.

Die Spuren deuten laut den Kriminalisten derzeit stark auf Fremdverschulden hin. Der “Kronen Zeitung” zufolge soll eine Axt im Kopf des Mannes gesteckt sein. Die Landespolizeidirektion wollte das gegenüber der APA weder bestätigen noch dementieren. Das Landeskriminalamt ermittelt nun jedenfalls wegen eines möglichen Gewaltverbrechens.

Wie ein Polizeisprecher zur APA sagte, befinde sich der Wohnungsinhaber aktuell in Gewahrsam. Der 45-Jährige befand sich gegen 17.00 Uhr noch auf dem Weg nach Wien. Er soll noch im Laufe des Montags von Kriminalisten in der Bundeshauptstadt einvernommen werden. Eine Wiener Anwältin hat bereits sein Mandat übernommen. Die Verteidigerin wollte auf APA-Nachfrage jedoch noch nicht mehr zu dem Fall sagen und verwies auf die noch ausständige Einvernahme. Die Wohnung des Verdächtigen wurde jedenfalls bis zum späten Montagnachmittag von Beamtinnen und Beamten der Spurensicherung untersucht.

Zur weiteren Identität des Opfers sowie des Verdächtigen lagen am Nachmittag noch keine näheren Informationen vor. Auch die konkreten Hintergründe sowie Details zum Verhältnis zwischen den beiden Männern waren noch offen.