Eisack tritt bei Klausen über die Ufer – VIDEO

Bozen – Die Starkregenfälle, wie sie vom Landeswetterdienst angekündigt worden waren, sind am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag eingetreten. Die niedergegangenen Wassermassen haben Bäche anschwellen lassen, Straßen überschwemmt oder unterspült und Keller überflutet. Die Feuerwehren im ganzen Land hatten alle Hände voll zu tun. Vor allem im Raum Eisacktal, im Unterland im Pustertal und Wipptal gab es zahlreiche Einsätze. Manche davon dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Eisack tritt bei Klausen über die Ufer

In Klausen ist am Donnerstagfrüh der Eisack über das Ufer getreten. Es wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Klausen hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, Autos aus den Tiefgaragen zu bringen und den Eisack zu meiden.

Außerdem sollte die Bevölkerung den Eisack und andere Fließgewässer meiden. Der Wasserpegel wird voraussichtlich in den nächsten Stunden noch weiter ansteigen.

Neben dem Eisack stehen auch die Rienz sowie die Etsch südlich von Meran unter Beobachtung.

Mure in Atzwang und Mühlwald

In der Gemeinde Atzwang in der Nähe der Firma Gastrofresh ist ebenfalls am Donnerstagfrüh eine Mure abgegangen. Die Brennerstaatsstraße musste daraufhin gesperrt werden.

Auch in Mühlwald beim Gruberbach in der Nähe des Gasteigerhofes ging gegen 2.00 Uhr eine Mure ab. Mehrere Brücken wurden laut Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Mühlwald weggespült.

Die Einsatzkräfte haben die Sperrung der Straßen veranlasst, die Anwohner evakuiert und einen Bagger zum Räumen des Baches angefordert.

Die Lage konnte im Laufe der Nacht unter Kontrolle gebracht werden. Weitere kleinere Murenabgänge wurden gemeldet und sind ebenfalls unter Kontrolle. Die Straße Richtung Mühlen und Lappach wurde gesperrt.

Regenfront zieht ab

Laut Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst zieht die Niederschlagsfront am Vormittag in Richtung Osten ab und die Niederschläge lassen von Westen her nach.

Indes wurden auch die Niederschlagsmengen der vergangenen 24 Stunden ausgewertet.

#EINSATZINFO: FF Klausen – 05.08.21 – Vorsicht in Klausen und generell entlang von Fließgewässern. ⚠️ Nähern Sie sich weder Bächen noch Flüssen, meiden Sie überflutete Straßen, Tiefgaragen und Unterführungen, weil sich in diesen sehr schnell Wasser sammelt / #INFOINTERVENTO: VVF Chiusa – 05.08.21 – Attenzione a Chiusa; Non avvicinatevi a fiumi e torrenti, evitate le strade allagate, i garage sotterranei e i sottopassaggi, perché questi possono allagarsi molto in fretta. Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Wednesday, August 4, 2021