Elektronische Gesundheitsakte EGA: Vorsicht vor Betrugs-E-Mails

Von: mk

Bozen/Rom – Das Gesundheitsressort des Landes gibt eine aktuelle Warnung des italienischen Gesundheitsministeriums weiter: Derzeit kursieren betrügerische E-Mails, die angeblich vom Ministerium stammen und sich auf die Elektronische Gesundheitsakte EGA beziehen. Mit dieser sogenannten Phishing-Mail wollen Betrüger, persönliche Daten und Informationen zu Konten der Empfängerinnen und Empfänger stehlen.

Das Gesundheitsressort ruft die Bürgerinnen und Bürger deshalb zur Vorsicht auf: “Klicken Sie nicht auf Links in verdächtigen E-Mails und löschen Sie solche E-Mails!”

Laut einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums geben sich die Absender der E-Mail als offizielle Stellen aus. In den gefälschten Nachrichten wird behauptet, dass der Zugang zur EGA erneuert oder bestätigt werden müsse. Die Nutzerinnen und Nutzer werden in der E-Mail aufgefordert, auf einen Link zu klicken, der sie zu einer Internetseite weiterleitet, auf der die Eingabe eines in der E-Mail enthaltenen Codes und anschließend die Eingabe persönlicher Daten und der Zahlungskarte verlangt wird (siehe Screenshot).

Dieser Aufforderung sollten die Bürgerinnen und Bürger natürlich nicht nachkommen.