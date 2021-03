Elternmord in Bozen: Benno Neumair [31] legt Geständnis ab

Bozen – Im Fall Neumair/Perselli gab es heute einen Paukenschlag: Benno Neumair (31) hat den Mord an seinen Eltern Laura Perselli (68) und Peter Neumair (63) gestanden. Die Staatsanwaltschaft hat das in einer Aussendung am Montag bekanntgegeben.

Laut dem leitenden Staatsanwalt Giancarlo Bramante sei der Beschuldigte bereits angehört worden und habe „in Anwesenheit der eigenen Verteidiger seine Verantwortlichkeit zugegeben“, so die Staatsanwaltschaft. Dies sei bei zwei Verhören geschehen.

Über den derzeitigen Ermittlungsstand könnten keine weitere Auskünfte erteilt werden, gibt sich die Staatsanwaltschaft bedeckt. Es wird aber erklärt, dass die vorerst auf Eis liegende Suche nach Peter Neumair nun fortgesetzt wird. Es ist also nicht auszuschließen, dass die Ermittler weitere Hinweise erhalten haben, die zum Leichnam des Vaters führen können.

Bekanntlich sollte Benno Neumair in diesen Tagen von der Staatsanwaltschaft angehört werden. Zudem sollte seine Zurechnungsfähigkeit von einem Psychiater überprüft werden. Den Antrag auf ein entsprechendes Gutachten stimmte auch die Verteidigung von Benno Neumair zu.