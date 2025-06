Enthaupteter Mann neben Brennerautobahn: Cold Case scheint aufgeklärt

Von: luk

Bozen – Nach über 17 Jahren scheint eines der rätselhaftesten Verbrechen Südtirols vor der Aufklärung zu stehen: Der Fall des enthaupteten Mannes, dessen Leiche am 21. Februar 2008 in einem Karton neben der Südspur der Brennerautobahn (A22) bei Klausen gefunden wurde, gilt als gelöst. Das teilte Bozens Leitender Staatsanwalt Axel Bisignano mit. Weitere Einzelheiten sollen Medienberichten zufolge in einer Pressekonferenz in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

Die grausige Entdeckung hatten damals Mitarbeiter des Autobahnbetreibers gemacht. Der Körper – in eine blaue Arbeitsoverall gehüllt und mit Klebeband umwickelt – war enthauptet, der Kopf fehlte und wurde nie gefunden. Die Identität des Opfers blieb ebenso lange ungeklärt wie die Hintergründe der Tat.

Schon damals war Axel Bisignano, damals noch als stellvertretender Staatsanwalt, mit dem Fall befasst. Nun kündigte er an, dass die Ermittlungen einen entscheidenden Durchbruch gebracht haben. Ob es neue Spuren, ein Geständnis oder moderne Analysemethoden waren, bleibt vorerst offen.