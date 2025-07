Erfolgreiche Polizeikontrollen in Bozen am Wochenende

Von: Ivd

Bozen – Zwei Einsätze der Staatspolizei haben am Wochenende zu einem Haftantritt und einer Abschiebung geführt. Beide Männer stammen aus Tunesien und waren den Behörden bereits mehrfach bekannt.

In der Nacht auf Sonntag fiel einer Streife in der Eisackstraße ein Mann auf, der sich auffällig verhielt. Laut Polizei wirkte er verdächtig und reagierte unwillig, als ihn die Beamten nach dem Grund seines Aufenthalts in der Stadt fragten. Einen Ausweis konnte er nicht vorlegen.

Die Identität des Mannes wurde daher in der Quästur per Fingerabdruckabgleich festgestellt. Es handelt sich um einen 32-jährigen tunesischen Staatsbürger mit mehreren Polizeieinträgen – und einem offenen Haftbefehl: Die Staatsanwaltschaft in Modena hatte ihn 2022 zu fünf Jahren und zwei Monaten Haft wegen Drogendelikten verurteilt. Nach Abschluss aller Formalitäten wurde der Mann festgenommen und ins Gefängnis von Bozen gebracht.

Bereits am Samstagvormittag kontrollierten die Einsatzkräfte in der Nähe der Palermo-Brücke einen weiteren tunesischen Staatsbürger. Der 27-Jährige war erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden. Er ist laut Polizei wiederholt vorbestraft – unter anderem wegen Eigentumsdelikten und sexueller Gewalt.

Wegen seines Aufenthaltsstatus und der von der Polizei festgestellten sozialen Gefährlichkeit wurde gegen ihn ein Abschiebebescheid ausgestellt. Er wurde daraufhin in das Rückführungszentrum von Gradisca d’Isonzo gebracht, wo er auf seine Ausreise wartet. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen im Stadtgebiet auch in den kommenden Tagen fortzusetzen.