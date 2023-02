Erfolgreiche Reanimation am Kronplatz

Olang – Einige glückliche Fügungen, aber vor allem der schnelle Einsatz eines öffentlich zugänglichen Defibrillators (AED) haben am gestrigen Samstag einem 68-jährigen Urlauber aus Deutschland das Leben gerettet. Dieser hatte kurz nach 9.00 Uhr in der Talstation des Skigebietes Kronplatz bei Olang einen Herzkreislaufstillstand erlitten. Ein Passant, der den Ernst der Lage umgehend erkannte, rannte zu der nahegelegenen öffentlich zugänglichen Frühdefibrillationssäule und legte den halbautomatischen Defibrillator (AED) beim bewusstlosen Mann an.

Nach Einleitung der Wiederbelebungsmaßnahmen wurden durch das Gerät mehrere Schockeinheiten freigegeben – sodass beim Mann kurze Zeit später wieder ein Herzschlag einsetzte.

Die herbeigeeilten Pistenretter des Weißen Kreuzes sowie der alarmierte Notarzt des Notarzthubschraubers Pelikan 1 führten anschließend die erweiterte Versorgung des 68jährigen Bundesdeutschen durch und flogen ihn in das Regionalkrankenhaus nach Bozen. Dort wird der Mann derzeit auf der Intensivstation behandelt. Sein medizinischer Zustand gilt aber als stabil und die Ärzte geben eine sehr gute Prognose an.

Neben den beherzten Einsatz mehrerer Personen, war es vor allem der schnelle Einsatz eines Defibrillators, der hier ein Menschenleben gerettet hat. Das eingesetzte Gerät entstammt dabei aus einem Netz von über 150 öffentlich zugänglichen Frühdefibrillationssäulen, welches der Landesrettungsverein in den vergangenen Jahren mit Hilfe der Zuweisungen aus den Fünf-Promille der Südtiroler Bevölkerung im ganzen Land realisiert hat.

„Solche positiven Nachrichten bestärken uns immer wieder, an unserer Vision festzuhalten und unser Netz an öffentlichen Defibrillatoren immer weiter auszubauen. Damit schaffen wir die bestmöglichen Überlebenschancen für die Menschen in unserem Land, einen Herzkreislaufstillstand ohne Folgeschäden zu überleben“, bestätigt die Präsidentin des Weißen Kreuzes, Barbara Siri. Ein großer Dank geht dabei auch an die gesamte Bevölkerung, welche durch die Zuweisung ihrer Fünf-Promille die Umsetzung dieses Projektes ermöglichen.