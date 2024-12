Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen auf Südtiroler Weihnachtsmärkten

Von: fra

Bozen/Brixen – Die Sicherheitsvorkehrungen auf den Christkindlmärkten in Bozen und Brixen wurden angesichts des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg verschärft. In Bozen wurden am Samstag zusätzliche Betonsperren aufgestellt, um den Marktbereich besser zu schützen. In Brixen hat Bürgermeister Andreas Jungmann die Freiwillige Feuerwehr beauftragt, den Platz mit Löschfahrzeugen abzusichern, bis die geplanten Sicherheitsbarrieren installiert sind.

Die Polizei in Südtirol bleibt weiterhin wachsam, um ähnliche Vorfälle zu verhindern. Laut Quästor Paolo Sartori sind die bestehenden Maßnahmen jedoch bereits umfassend. Er erklärte, dass das Sicherheitsniveau in Südtirol generell sehr hoch sei. Die Innenstädte und Weihnachtsmärkte sind durch Einfahrtsperren geschützt, und seit Beginn der Märkte patrouillieren verstärkt Polizeistreifen in den betroffenen Gebieten. Diese Vorkehrungen sollen den Besuchern ein Gefühl von Ruhe und Sicherheit geben, damit sie die Weihnachtsmärkte unbesorgt genießen können. Sartori lobte die enge Zusammenarbeit aller Sicherheitskräfte.