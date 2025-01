Erleichterung und Verwunderung in Langtaufers

Von: luk

Langtaufers – Große Erleichterung in Langtaufers: Der gestern als vermisst gemeldete Schneeschuhwanderer aus Tschechien ist wohlauf. Nach einer Nacht in einem Biwak auf seiner Route meldete sich der erfahrene Bergsteiger am Vormittag bei seinen besorgten Angehörigen und setzte seine Tour Richtung Weißkugel (3.739 m) fort.

Der Alarm war gestern Abend ausgelöst worden, als der Wanderer über Stunden nicht erreichbar war. Die Bergrettung Langtaufers, die Finanzwache und der Notarzthubschrauber Pelikan 3 suchten noch in der Nacht nach dem Mann, konnten ihn jedoch nicht ausfindig machen. Heute früh wurde die Suche mit Unterstützung von Drohnen und weiteren Einsatzkräften wieder aufgenommen, bis der Wanderer schließlich selbst Entwarnung gab.

Wie sich herausstellte, hatte der Tscheche in einem Biwak übernachtet und erst am Morgen die zahlreichen verpassten Anrufe bemerkt, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Nach einem Anruf bei seinen Angehörigen brach er seine Tour jedoch nicht ab, sondern setzte die geplante Besteigung der Weißkugel fort.

Die Rettungskräfte zeigten sich erleichtert über den positiven Ausgang der Suchaktion und appellieren an Bergsportler, geplante Routen und Übernachtungen frühzeitig mitzuteilen, um unnötige Alarme zu vermeiden.