Erneut Klimastreik – auch in Bozen

Bozen – Die Initiative “fridaysforfuture Bozen” wird diesen Freitag erneut fürs Klima auf die Straße gehen. Man wolle am 11.00 Uhr am Gerichtsplatz in Bozen für mehr Klimaschutz demonstrieren. Wissenschaftliche Erkenntnisse und die aktuellen Extremwetterereignisse zeigten nämlich, dass man dringend handeln müsse.

“Die zahlreichen Extremwetterereignisse der letzten Monate, wie etwa die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und die Waldbrände in Süditalien, haben noch einmal verdeutlicht, dass die Klimakrise bereits im vollen Gange ist. Laut dem Weltklimarat (IPCC) werden die Häufigkeit und die Intensität solcher Katastrophen in Zukunft durch den menschengemachten Klimawandel weiter zunehmen. In seinem sechsten Sachstandsbericht hat der Weltklimarat außerdem festgestellt, dass die Folgen der Klimakrise schneller und heftiger eingetreten sind, als bisher erwartet”, so “fridaysforfuture Bozen”.

Doch der Bericht gebe auch Grund zur Hoffnung, denn die Wissenschaftler sind sich einig, dass das im Pariser Abkommen beschlossene Ziel, die durchschnittliche globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad bzw. möglichst 1,5 Grad zu beschränken, machbar ist, wenn die internationale Gemeinschaft jetzt konsequent handelt.

“Ab dem 31.Oktober kommen die Staaten in Glasgow zur Klimakonferenz (COP26) zusammen. Dies ist die einmalige Gelegenheit, die Klimakrise endlich ernsthaft anzugehen, deshalb gehen wir am Freitag 24. September in Bozen zeitgleich mit tausenden Jugendlichen weltweit auf die Straße bzw. den Gerichtsplatz”, so “fridaysforfuture Bozen”.