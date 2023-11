Erneut Polarlichter über Südtirol

Reischach – Über Südtirol sind erneut Polarlichter aufgeflackert. Dies zeigen diverse Webcams in Südtiroler Skigebieten.

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf X (vormals Twitter) mitteilt, waren sie teilweise sogar mit freiem Auge sichtbar – vor allem dort, wo keine Lichtverschmutzung herrschte und der Blick in Richtung Norden frei war.

Polarlichter über Südtirol. Diesmal nicht nur durch die Langzeitbelichtung der Webcams zu sehen, sondern teilweise auch mit freiem Auge (wo keine Lichtverschmutzung und freier Blick Richtung Norden). Wow 🤩

📷 Webcam Kronplatz pic.twitter.com/65Kms0OBEj — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 5, 2023

Wie die Aufnahmen der Webcam auf dem Kronplatz zeigen, leuchtete der Himmel in violettem Licht.

Grund für das Erscheinen der Lichter ist ein Sonnensturm. Zu sogenannten Aurora borealis kommt es bei Sonneneruptionen, bei denen die Materie – bestehend aus Elektronen, Protonen und Atomkernen – Richtung Erde geschleudert wird.

Bereits in der Nacht auf den 25. September sorgten Polarlichter über Südtirol für Aufsehen.

Normalerweise kennt man Polarlichter nur in skandinavischen Ländern. Polarlichter sind meistens in etwa drei bis sechs Breitengrade umfassenden Bändern in der Nähe der Magnetpole zu sehen. Hervorgerufen werden sie durch energiereiche geladene Teilchen, die mit dem Erdmagnetfeld wechselwirken. Wenn die Teilchen in den Polarregionen auf die Erdatmosphäre treffen, entsteht das Leuchten am Himmel.

Dass dies nun viel weiter südlich geschieht, ist ein Ausnahmefall. Verantwortlich dafür die derzeit aktivere Sonne. Medienberichten zufolge waren die Polarlichter diesmal sogar bis Mittelitalien sichtbar.