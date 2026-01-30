Vermisste Touristin [64] in Gröden tot aufgefunden

Von: mk

Wolkenstein – Traurige Wende in Gröden: Die 64-jährige Sabine Rockel aus Deutschland, die erst am Dienstag unterkühlt aufgefunden wurde, nachdem sie eine Nacht allein im Wald verbracht hatte, ist tot aufgefunden worden. Innerhalb weniger Tage war die Urlauberin gleich zweimal als vermisst gemeldet worden.

Wie die Feuerwehr von Wolkenstein am Dienstag mitteilte, hatten Bekannte am Montag Alarm geschlagen, nachdem die 64-Jährige nicht aufzufinden war. Offenbar war sie von einer Wanderung nicht zurückgekehrt.

Nach einer intensiven Suche rund um Wolkenstein und St. Christina ist der Einsatz spät in der Nacht unterbrochen worden und die Suche wurde erst am Dienstagmorgen wieder aufgenommen. Schließlich wurde die Frau unversehrt ober Daunëi in der Zone „Schutz“ aufgefunden und dem Weißen Kreuz übergeben. Sie hatte die Nacht im Wald verbracht und bei minus elf Grad im Freien überlebt. Sie war unterkühlt, ansonsten aber unverletzt.

Nun folgt für die Freundesgruppe, mit der die Frau ihren Urlaub in Wolkenstein verbringt, der nächste Schlag: Seit Mittwochvormittag galt die 64-Jährige erneut als vermisst. Sie war auf dem Weg zum Einkaufen spurlos verschwunden.

Gemeinsam mit ihren Bekannten soll sie von ihrer Unterkunft in Wolkenstein aufgebrochen sein. Anschließend gab sie an, noch allein einige Besorgungen erledigen zu wollen. Wie t-online berichtet, soll eine Überwachungskamera sie ein letztes Mal am Vormittag in St. Christina gefilmt haben – rund drei Kilometer von Wolkenstein entfernt.

Wie ein Feuerwehrsprecher laut bild.de erklärt, habe die Frau grundsätzlich einen gesunden Eindruck gemacht und sei nicht dement.

Nun wurde bekannt, dass die 64-Jährige in der Nähe des Postamts in St. Christina tot aufgefunden worden ist. Die genaue Todesursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.