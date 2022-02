Mendel – Mehrere Tage lang war am Penegal am Mendelkamm nach der fünf Jahre alten Hündin Sky gesucht worden. Der Vierbeiner war am 26. Jänner verschwunden. Die verzweifelten Besitzer hatten sogar einen Finderlohn von 2.000 Euro ausgeschrieben.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, waren bei der Suchaktion auch Drohnen und Suchhunde zum Einsatz gekommen. Doch es sollte kein Happy End geben: Der Staffordshire Bull Terrier wurde von einem Freiwilligen tot im Wald aufgefunden.

Die traurige Nachricht hat die Vereinigung “Zampa Trentina” auf ihrer Facebook-Seite bekanntgegeben.