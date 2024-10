EU-Treibhausgasemissionen sind 2023 um acht Prozent gesunken

Von: APA/AFP

Der Ausstoß von Treibhausgasen in der Europäischen Union ist laut der EU-Umweltagentur (EEA) im vergangenen Jahr um acht Prozent gesunken. Nach dem “größten Rückgang seit Jahren” lagen die klimaschädlichen Emissionen 37 Prozent niedriger als 1990, wie die Agentur am Donnerstag erklärte. Entscheidend dafür sei ein signifikanter Rückgang der Nutzung von Kohle sowie ein Anstieg des Anteils der erneuerbaren Energien, hieß es.

Dieser lag demnach im vergangenen Jahr bei 24 Prozent im Vergleich zu 10,2 Prozent im Jahr 2005. Förderlich für den Rückgang des Ausstoßes von Treibhausgasen war laut der EEA zudem ein ohnehin geringer Energieverbrauch in der EU. Trotz des Rückgangs der Emissionen werden die EU-Länder dem Bericht zufolge das vereinbarte Ziel einer Reduzierung um 55 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990 verfehlen. Auf der Grundlage bestehender Maßnahmen sinken die Emissionen laut EEA bis zum Ende des Jahrzehnts lediglich um 43 Prozent.

“Um die verbleibende Lücke bis 2030 zu schließen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Emissionsreduzierung in den kommenden Jahren zügig fortgesetzt wird”, erklärte die EU-Umweltagentur. Die Veröffentlichung der Zahlen zu den Treibhausgasemissionen in der EU erfolgte rund eineinhalb Wochen vor dem Beginn der UNO-Klimakonferenz in Aserbaidschan. Bei den am 11. November beginnenden zweiwöchigen Beratungen geht es unter anderem darum, den Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu beschleunigen. Zudem wird über die Finanzierung von Klimaschutzmaßmahmen beraten.