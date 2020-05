Fahrraddiebstahl bei der Rittner Seilbahn – zum dritten Mal

Bozen – Ärgerlich ist so ein Vorfall immer. Dass es bereits zum dritten Mal passiert ist, irritiert umso mehr.

Einer Frau wurde in Bozen bei der Station der Rittner Seilbahn in Bozen gleich dreimal das Fahrrad gestohlen. Der jüngste Diebstahl hat sich erst am heutigen Sonntag ereignet.

Doch damit nicht genug: Das Rad war mit drei Schlössern fixiert. „Ärgerlich wenn man zur Arbeit muss und zu spät kommt“, erklärt die Frau gegenüber Südtirol News.

Dabei wundert sie sich, dass niemand etwas bemerkt hat. „Bei der Seilbahn ist ja ein Wachposten die ganze Nacht über postiert. Falls die installierten Kameras auf dem Hof funktionieren würden, könnte er die Diebe doch sehen und die Ordnungskräfte informieren?“, erklärt die Fahrradbesitzerin frustriert.