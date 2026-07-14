Fahrradunfall in Bozen: 83-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Von: luk

Bozen – Ein 83-jähriger Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall in der Reschenstraße in Bozen seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann starb am späten Montagabend auf der Intensivstation des Krankenhauses, nachdem er zuvor noch notoperiert worden war.

Der Unfall hatte sich am Montag gegen 9.40 Uhr auf Höhe der Stadthalle ereignet. Nach ersten Erkenntnissen war der 83-Jährige auf der Reschenstraße in Richtung Drususstraße unterwegs und wollte nach links in die Don-Narciso-Sordo-Straße abbiegen. Während des Abbiegemanövers kam es zur Kollision mit einem Auto, das in derselben Fahrtrichtung geradeaus fuhr.

Der Radfahrer stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Als die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes eintrafen, war der Mann bereits bewusstlos. Er wurde noch am Unfallort intubiert und anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo er trotz einer langwierigen Operation seinen Verletzungen erlag.

Die Stadtpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Mehrere Zeugen wurden befragt, zudem werden Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet. Noch ungeklärt ist unter anderem, ob der Radfahrer den Abbiegevorgang ordnungsgemäß angezeigt hatte und mit welcher Geschwindigkeit das Auto unterwegs war. Der 68-jährige Autofahrer aus Bozen stand nach dem Unfall unter Schock.

Der tödliche Unfall weckt Erinnerungen an einen ähnlichen Vorfall im Juni des vergangenen Jahres: Damals war ein 87-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Linksabbiegemanöver in der Drususstraße tödlich verunglückt. Bereits Anfang dieses Jahres war zudem in der Reschenstraße ein Motorrollerfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen.