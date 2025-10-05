Aktuelle Seite: Home > Chronik > Fahrzeug stürzt in Bach: Zwei Touristen verletzt
Feuerwehr und Rettung im Einsatz

Fahrzeug stürzt in Bach: Zwei Touristen verletzt

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 17:33 Uhr
Unfall St. Johann
FF St. Johann
Von: fra

St. Johann – Am heutigen Sonntag, 5. Oktober, kam es gegen 15.30 Uhr auf der Hauptstraße in St. Johann zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug geriet aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn und stürzte in den Frankbach.

Im Auto befanden sich zwei Touristen, die von der Feuerwehr St. Johann, Luttach und Steinhaus aus dem Fahrzeug geborgen wurden. Anschließend wurden sie von Ersthelfern und Einsatzkräften des Weißen Kreuzes medizinisch versorgt.

Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Bruneck gebracht. Die Polizei Bruneck übernahm die Unfallaufnahme.

Bezirk: Pustertal

