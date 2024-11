Fahrzeugbrand in Bozen sorgt für Verkehrschaos

Von: luk

Bozen – Am Dienstagmorgen ist es in der stark befahrenen Sigmundskroner Straße in Bozen zu einem Zwischenfall gekommen, der für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte. Gegen 7.30 Uhr fing die Vorderseite eines fahrenden Lieferwagens plötzlich Feuer, vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses im Motor.

Der Fahrer des Fahrzeugs reagierte schnell und konnte sich unverletzt aus dem brennenden Vehikel retten. Trotz eines beherzten Versuchs, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, blieb dieser erfolglos. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Bozen waren rasch zur Stelle, um den Brand zu löschen. Anschließend wurde das Fahrzeug mit einem Abschleppwagen entfernt. Beamte der Stadtpolizei übernahmen die Ermittlungen und die Verkehrsregelung vor Ort, berichtet Alto Adige online.

Während der Löscharbeiten und der Bergung des Fahrzeugs kam es zu einem einstündigen Verkehrschaos, da die Straße in beide Richtungen blockiert war. Betroffen war vor allem der Berufsverkehr in den frühen Morgenstunden.

Die genauen Ursachen des Brandes werden derzeit untersucht.