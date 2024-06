Von: fra

Sand in Taufers – Der Weltladen Sand in Taufers, der drittälteste Weltladen Südtirols und gleichzeitig auch der drittälteste Italiens, feierte heute seinen Umzug in das historische Stabeler-Haus im Zentrum von Sand in Taufers. Dreieinhalb Jahrzehnte lang war der „alte“ Weltladen in einem von der Pfarrei außerhalb der Ortschaft kostenlos zur Verfügung gestellten Lokal ein wichtiger Anlaufpunkt für fairen Handel und globale Themen. Engagierte Freiwillige decken auch weiterhin die Ladenöffnungszeiten ab und langjährige Ehrenamtliche führen den Verein. Die örtliche Bevölkerung hat die Produkte bisher gerne angenommen.

Die Produkte kommen hauptsächlich von den italienischen Importgenossenschaft des Fairen Handels Altromercato, AltraQualità, Liberomondo und EZA Fairer Handel GmbH aus Österreich, Gepa, El Puente, Contigo aus Deutschland und noch einigen anderen Partnern europaweit. Die Vorstellung des Fairen Handels von einer gerechteren Welt sei universell und nicht auf den globalen Süden reduziert, erklärt Geschäftsleiterin Heidi Mair am Tinkhof. So bieten Altromercato, aber auch Girolomoni und Valdibella fair gehandelte italienische Produkte wie Weine, Pasta, Zitrusmarmeladen, Mandeln oder Aufstriche an. Diese Premium-Lebensmittel werden unter hohen Sozialstandards und in Bioqualität produziert. Kleine genossenschaftliche Betriebe bewirtschaften ehemalige Mafialändereien und schaffen für ihre Mitglieder eine Perspektive jenseits von Schutz- und Erpressungsgeld.

Die Vorstandsmitglieder Helga Oberhofer Steinkasserer, Brigitte Voppichler und Maria Steger zeigten sich bei der Eröffnungsfeier überzeugt, dass der Umzug mitten in das Tourismusdorf nicht nur eine neue Ära für den Weltladen markiere, sondern auch das Zentrum von Sand in Taufers vielfältiger belebe. Sie dankten Dekan Franz-Josef Campidell, der die neuen Räume segnete.

Gleichzeitig wurde der politischen Gemeinde Sand in Taufers als vierter Gemeinde Südtirols der Titel „Fair Trade Town“ verliehen. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement der Gemeinde für fairen Handel und die Förderung von fair gehandelten Produkten in Handel, Gastronomie und öffentlichen Einrichtungen. “Handel und Gastronomie sind teilweise bereits Abnehmer von fairen Produkten, ist aber noch ausbaufähig”, so Josef Nöckler, Bürgermeister von Sand in Taufers. Der Weltladen arbeitet seit 35 Jahren mit den Schulen zusammen, Besuche und Gegenbesuche finden statt. Der Weltladen organisiert jährlich eine Suppenaktion mit sozialem Hintergrund. Künftig will sich die Gemeinde noch stärker zu den Themen des Fairen Handels sensibilisieren.