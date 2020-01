Fall Ladurner: Kronzeugin wird von Interpol gesucht

Anwalt in erster Instanz freigesprochen

Bozen – Nach dem Freispruch von Anwalt Thomas Ladurner hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Die Generalanwaltschaft am Bozner Oberlandesgericht hält dabei an der Zeugin Olga Barisheva fest, doch die Pflegerin ist am Freitag nicht aufgetaucht, berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Nun wird sie über Interpol gesucht.

Allerdings kann sie nicht zur Rückkehr nach Südtirol gezwungen werden.

