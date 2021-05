Fall Neumair: Nie zuvor gezeigte Aufnahme

In diesem Raum geschah die Tat

Bozen – Es ist ein Bild, dass bislang nicht veröffentlicht wurde. Die TV-Sendung “Mattino Cinque” auf “Canale 5” hat es heute erstmals ausgestrahlt, berichtet Alto Adige online.

Es zeigt den Eingangsbereich der Wohnung der Familie Neumair in der Bozner Runkelsteinstraße. Dort soll Benno Neumair (30) am 4. Jänner 2021 seine Eltern ermordet haben. Er hat den Mord bekanntermaßen rund einen Monat später nach dem Auffinden der Leiche seiner Mutter in der Etsch gestanden.

Die Fugen des Fliesenbodens unter dem Heizkörper sollen eine andere Farbe aufweisen als die restlichen Fugen im Raum. Das dürfte von akkurater Reinigungstätigkeit herrühren, die nach dem Mord erfolgt sei, so die Ermittler.

Dennoch gelang es ihnen, dort biologische Spuren von Peter Neumair zu finden. Benno Neumair habe nach der Ermordung des Vaters seinen Leichnam dort abgelegt und auf seine Mutter – Laura Perselli – gewartet, so die Annahme der Ermittler. Diese habe er dann erdrosselt, als sie den Raum betreten hatte.

Der 30-Jährige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft im Bozner Gefängnis. Die Ausarbeitung eines psychiatrischen Gutachtens läuft.