Fall Neumair/Perselli: War die Tat geplant?

Bozen – Im Fall Perselli/Neumair geht die Arbeit für die Ermittler ohne Unterlass weiter. Der 30-jährige Sohn des Ehepaars wird bekanntlich seit Wochen verdächtigt, seine Eltern getötet und die Leichen dann beseitigt zu haben. Laut der Tageszeitung Alto Adige haben die mit dem Fall befassten Staatsanwälte Federica Jovene und Igor Secco zudem die Vermutung, dass Benno Neumair die Tat geplant und bewusst falsche Fährten gelegt hat.

Um diesen Aspekt näher auszuleuchten, werden die Bewegungen von Benno Neumair am Abend des Verschwindens von Laura Perselli und Peter Neumair minutiös unter die Lupe genommen. Videoaufzeichnen und Daten von Funkmasten dienen in diesem Zusammenhang als wertvolle Hinweisquellen.

Am Abend des 4. Jänner gibt es bekanntlich ein Zeitloch von 50 Minuten auf der Fahrt von Bozen nach Auer, wo Bennos Bekannte mit dem Essen gewartet hat. Der 30-Jährige gab an, den Fischerteich südlich der Müllverbrennungsanlage aufgesucht zu haben, um etwas zu entspannen. Die Ermittler glauben hingegen, dass er in dieser Zeit die Leichen seiner Eltern entsorgt hat. Weil ihnen 50 Minuten aber als sehr lange erscheinen, um zwei Körper in die Etsch zu befördern, gehen sie außerdem davon aus, dass Benno womöglich in diesen Minuten auch falsche Fährten gelegt haben könnte. Ist dies der Fall, sei davon auszugehen, dass die Tat geplant war.

Nach dem Verschwinden der Eltern bei Schönheitspfleger

Indes macht ein weiterer Aspekt stutzig. Vier Tage nach dem Verschwinden seiner Eltern hat Benno Neumair einen Schönheitssalon aufgesucht. Die Tageszeitung Alto Adige berichtet, dass er sich dort als “Benno Perselli” angemeldet hat. Er wollte eine Haarkur machen. Anders als auf den zahlreichen in den Medien verbreiteten Fotos sind seine Haare im Stirnbereich in den vergangenen Jahren nämlich etwas lichter geworden. Diesen ästhetischen Mangel beabsichtigte der 30-Jährige scheinbar zu beheben.

Wenige Tage nach dem 4. Jänner vereinbarte er im Schönheitssalon einen Termin. Dieser fiel dann auf die Zeit, als er bereits im Ermittlungsregister stand. Gegenüber dem Schönheitspfleger beschwerte er sich, dass die Polizei die Wohnung versiegelt und ihm sein Handy weggenommen hat. Er müsse nun bei einem Freund schlafen. Außerdem fiel dem Personal auf, dass sich der Kunde ständig im Spiegel betrachtete, um die Fortschritte und das Ergebnis der Haarkur zu überprüfen.

Bei der Frage des Schönheitspflegers nach dem mysteriösen Verschwinden seiner Eltern soll Benno Neumair die Konversation abwürgt haben.