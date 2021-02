Fall Neumair: Schraubenschlüssel und Handy aus der Etsch geborgen

Bozen – Am Freitagabend hat die Spezialeinheit der Carabinieri-Taucher aus Genua die einwöchige Suchaktion nach dem Leichnam von Peter Neumair erfolglos abgebrochen. Die Spezialtaucher verlassen Südtirol vorerst. Ganz ohne Ergebnis kehren sie aber nicht nach Genua zurück.

Schraubenschlüssel und Handy geborgen

Die Taucher haben nämlich mehrere Gegenstände aus der Etsch geholt, die für die Aufklärung des Falles noch von entscheidender Bedeutung sein könnten. Laut der Tageszeitung Alto Adige befindet sich darunter ein Schraubenschlüssel, der in einer Plastiktüte war. Als Fundort wird ein Pfeiler der Etschbrücke in der Frizzi-Au angegeben, wo bereits Blutspuren gefunden worden waren. Ebenfalls wurden die Überreste eines Smartphones sowie ein Karabinerhaken sichergestellt.

Sämtliche Fundstücke werden nun in den Labors der Spurensicherung in Parma untersucht. Stellt sich heraus, dass am Schraubenschlüssel Spuren von Benno oder Peter Neumair zu finden sind, könnte dies der These Gewicht verleihen, dass der 30-Jährige seinen Vater damit erschlagen haben könnte.

Blutspuren in der Wohnung

Indes sollen laut dem Bericht erste Auswertungen der sichergestellten Gegenstände in der Wohnung des Paares durchgedrungen sein. Die Laborergebnisse sollen demzufolge ebenfalls darauf hindeuten, dass Peter Neumair und Laura Perselli in ihrer Wohnung in der Runkelsteinstraße umgebracht wurden. Unter anderem sollen dort Blutspuren festgestellt worden sein.

Schwester belogen

Ein weiterer Umstand in dem nun schon seit fast zwei Monate andauernden Fall wirft ebenfalls Fragen auf. Am 5. Jänner, dem Tag nach dem Verschwinden des Ehepaars, hat Benno Neumair laut der Tageszeitung Alto Adige seine in München befindliche Schwester Madè belogen. Bekanntlich hat sie sich Sorgen gemacht, weil sie ihre Eltern nicht erreichen konnte. Einige Stunden vor der Vermisstenanzeige rief sie ihren Bruder an, um nachzufragen was los sei. Benno Neumair erklärte ihr, dass er gerade einen Spaziergang mit dem Hund am Ritten machen würde. Minuten später flog diese Lüge auf, denn Madè rief bei den Nachbarn ihrer Eltern und bat sie nachzuschauen, ob ihre Eltern nach Hause zurückgekehrt waren. Als die Nachbarn an der Tür klingelten, wurde sie von Benno Neumair geöffnet. Er war also nicht wie angegeben am Ritten, sondern bereits wieder in der Wohnung der Eltern in Bozen.

