Falschgeld-Betrug in Brixen

Von: luk

Brixen – Ein schneller und koordinierter Einsatz der Carabinieri von Brixen hat zur Festnahme zweier Männer geführt, die mit falschen 50-Euro-Scheinen in der Stadt unterwegs waren. Die Verdächtigen, zwei algerische Staatsangehörige, wurden am Nachmittag des 29. Januar in der Mozartstraße gestellt, nachdem mehrere Geschäftsinhaber verdächtige Zahlungen gemeldet hatten.

Der erste Hinweis kam von einem Hotelbar-Betreiber, der versuchte, eine offensichtlich gefälschte Banknote entgegenzunehmen. Ein weiterer aufmerksamer Gastronom informierte die Carabinieri und übermittelte Bilder aus der Überwachungskamera. Nur wenig später entdeckten Streifenpolizisten die gesuchten Personen, die sich auffällig nervös verhielten und keine plausible Erklärung für ihre Anwesenheit liefern konnten.

Falsche Scheine und dubiose Methoden

Bei der Durchsuchung der Verdächtigen entdeckten die Beamten zwölf gefälschte 50-Euro-Scheine sowie eine größere Menge Bargeld unbekannter Herkunft. Auffällig war, dass einer der Männer zwei verschiedene Geldbörsen mit sich führte: Eine enthielt echtes Geld und persönliche Dokumente, die andere ausschließlich Falschgeld – offenbar ein bewusstes Täuschungsmanöver. Zudem stellte sich heraus, dass einer der Festgenommenen bereits wegen ähnlicher Delikte vorbestraft war.

Die beiden Männer wurden festgenommen und befinden sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bozen in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an, um mögliche weitere Fälle von Falschgeldverbreitung in der Region aufzudecken.

Warnung an die Bevölkerung

Der Kommandant der Carabinieri von Brixen, Ottavio Tosoni, betonte die Bedeutung der Wachsamkeit in der Bevölkerung: „Dieser Einsatz zeigt, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Sicherheitskräften ist. Wir rufen Geschäftsleute und Privatpersonen dazu auf, Bargeldzahlungen genau zu prüfen und verdächtige Fälle sofort zu melden.“

Die Carabinieri erinnern daran, dass falsche Banknoten häufig durch Details wie Farbabweichungen, fehlende Sicherheitsmerkmale oder eine ungewöhnliche Papierstruktur zu erkennen sind. Wer Zweifel an der Echtheit eines Geldscheins hat, sollte umgehend die Polizei informieren.