Faschistengruß vor den Carabinieri

Anzeige in Brixen

Brixen – Die Carabinieri von Brixen haben mehrere Restaurants und Buschenschänke kontrolliert, um festzustellen, ob die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eingehalten werden. Beteiligt waren auch Vertreter der Sondereinheit NAS aus Trient und die Carabinieri von Natz-Schabs. Doch nicht nur wegen Corona sind die Ordnungshüter eingeschritten.

In einem Buschenschank in Vahrn wurde eine Verwaltungsstraße in Höhe von mehreren 1.000 Euro ausgestellt, weil hygienische Vorschriften bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln nicht beachtet worden waren. Außerdem wurden struktureller Mängel im selben Lager festgestellt und es fehlte ein Schild, das auf das Rauchverbot hinwies.

In vier Bars in der Umgebung wurden ungefähr 50 Personen kontrolliert. Am Sitz eines Brixner Vereins wurde eine Angestellte ohne Green Pass erwischt. Sie muss nun 400 Euro Strafe zahlen.

Außerdem haben die Carabinieri eine Gruppe von fünf jungen Erwachsenen im Alter von 25 und 29 Jahren überrascht, die in einem Keller einen Joint rauchten. Bei der Durchsuchung stießen die Carabinieri auf 12,5 Gramm Marihuana. Die Betroffenen wurden beim Regierungskommissariat gemeldet.

Einer der Beteiligten legte ein besonders gedankenloses Verhalten an den Tag: Weil er vor den Carabinieri seine Hand ausstreckte und zum Faschistengruß hob, kassierte er eine Anzeige wegen Verherrlichung des Faschismus.