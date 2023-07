Fassadenkletterer rauben erneut Wohnung aus

Einbruch in Bozen

Bozen – Die Fassadenkletterer schlagen erneut zu. Nachdem am vergangenen Donnerstag eine Wohnung im dritten Stock in der Dreiheiligengasse geplündert wurde, ist es nun zu einem weiteren Vorfall dieser Art in der Fagenstraße gekommen.

Die Wohnung befand sich diesmal im zweiten Stock. Eintritt in diese haben sich die Diebe über ein Zimmerfenster verschafft, indem sie die Rollläden aufgebrochen haben. Erneut wurde hauptsächlich Goldschmuck geraubt, so berichtet Alto Adige online.