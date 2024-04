Felsbrocken donnern im Meraner Raum auf die Straße

Facebook/Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Passeier

In Forst und Passeier

Forst/Passeier – Zahlreich waren in Südtirol am Montag die Feuerwehreinsätze wegen Überschwemmungen, Muren und umgestürzter Bäume.

Auch im Meraner Raum haben die starken Niederschläge der vergangenen Tage ihren Tribut gefordert.

Im Passeiertal hat sich gegen 11.00 Uhr zwischen St. Martin und der Brücke zur Handwerkerzone ein großer Felsbrocken gelöst und ist auf die darunterliegende Fahrbahn gekracht.

Zum Glück waren genau in diesem Moment keine Autos in dem Teilstück unterwegs.

Der massige Felsbrocken musste mit einer Baumaschine von der Straße entfernt werden.

Auch in Forst bei Meran, gleich nach der Brauerei, ereignete sich etwa um dieselbe Zeit ein ähnlicher Vorfall: Ein Felsbrocken stürzte auf die Fahrbahn und führte zu einer vorübergehenden Sperre.

Nach der Räumung durch einen Bagger und den Aufräumarbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Algund konnte der Verkehr auf der Hauptdurchzugsstraße ins Vinschgau wieder fließen. Auch hier gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Bereits am Vormittag des Ostermontag gab es in Auer einen alarmierenden Vorfall: In einem Tischlereibetrieb ist im Zuge eines Steinschlags ein mannshoher Felsbrocken gelandet. Der Sachschaden ist erheblich.