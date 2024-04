Felsbrocken kracht in Werkstatt: Weitere Gefahr lauert am Berg

Auer – Nachdem am Ostermontag nach einer Dauerregen-Phase in Auer ein Felsbrocken in eine Werkstatt gekracht ist, laufen heute die Aufräumarbeiten. Auch heute noch blieben einige Betriebe gesperrt.

Nach dem Steinschlag, der mehrere Gebäude in der Handwerkerzone beschädigt hatte, evakuierte die Freiwillige Feuerwehr Auer vier Dienstwohnungen und schloss zehn Betriebe aufgrund der Gefahr weiterer Felsstürze.

Es kann nur von Glück gesprochen werden, dass keine Verletzten zu beklagen sind. Über die Feiertage wurde in den Betrieben nicht gearbeitet.

Feuerwehr-Kommandant Dietmar Stedile erklärt, dass nach dem Vorfall Erkundungsflüge mit dem Hubschrauber und den Geologen stattgefunden haben. Es wurde festgestellt, dass noch viel Gesteinsmaterial lose am Berg hängt.

Diese Gefahrenstelle muss nun durch Sprengungen und Abtragen beseitigt werden, bevor in der darunterliegenden Handwerkerzone wieder ohne Sorge gearbeitet werden kann.

Die starken Regenfälle vom Osterwochenende führten auch zu anderen Einsätzen der Feuerwehren in Südtirol aufgrund von umgestürzten Bäumen, Muren, Steinschlägen und Überschwemmungen.