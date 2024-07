Femizid in Schlanders: Cim muss vors Schwurgericht

Von: mk

Bozen/Schlanders – Nun steht der Termin fest: Am 17. September wird das Hauptverfahren gegen Omer Cim wegen vorsätzlichen Mordes an seiner ehemaligen Lebensgefährtin Celine Frei Matzohl am Bozner Schwurgericht eröffnet.

Bekanntlich wird dem dem Mann vorgeworfen, die 20-Jährige am 12. August 2023 in Schlanders mit neun Messerstichen getötet zu haben.

Der 28-jährige Türke muss sich außerdem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung verantworten, da er nach der Tat geflüchtet war, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa. Ein Polizeibeamter war bei dem Versuch, ihn in seinem Auto aufzuhalten, verletzt worden.

Der Vorverhandlungsrichter hat einen Antrag der Verteidigung auf eine Einstellung des Verfahrens abgelehnt. Die Anwälte argumentierten, ihr Mandant sei unzurechnungsfähig

Die Gutachter der Verteidigung vertraten die Auffassung, dass eingehendere Untersuchungen erforderlich seien, um festzustellen, ob es um eine vollständige oder teilweise Unzurechnungsfähigkeit vorliege. Ein Beweissicherungsverfahren lehnte der Vorverhandlungsrichter allerdings ab.