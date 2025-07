Festnahme in Linz nach Fund von drei Toten in Bayern

Von: APA/dpa

In einem Haus in Zwiesel im deutschen Bundesland Bayern sind drei Leichen gefunden worden. Man gehe derzeit von einem Tötungsdelikt aus, sagte eine Polizeisprecherin. Ein 37 Jahre alter Verdächtiger wurde in Österreich festgenommen. Ein Passant hatte Sonntagabend der Polizei in Linz mitgeteilt, dass in der Nähe des Hauptbahnhofes ein Mann weinend am Boden liege. Im Spital habe dieser später gesagt, drei Menschen getötet zu haben. Er soll nach Deutschland ausgeliefert werden.

Nachdem Polizeibeamte den gebürtigen Slowaken mit Wohnsitz in Bayern am Sonntag gegen 22.00 Uhr am Linzer Hauptbahnhof aufgegriffen hatten, wurde er aufgrund seines psychischen Zustands in den Neuromed Campus des Linzer Kepler Uniklinikums eingeliefert, berichtete eine Sprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Dort habe er später mehrmals angegeben, man solle bei ihm daheim nachschauen, er habe drei Menschen getötet. Darauf seien die bayerischen Kollegen kontaktiert worden, die bei der Nachschau dann auch tatsächlich drei Leichen gefunden hätten, so der Polizeisprecher in Linz weiter. Der Verdächtige warte nun auf die Auslieferung nach Deutschland.

Bei zwei der drei in einem Haus im niederbayerischen Zwiesel gefundenen Toten handelt es sich um eine 22-jährige Frau und einen 56-jährigen Mann. Der dritte Mensch sei noch nicht identifiziert, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern. Es handle sich aber nicht um ein Kind.

Täter lebte mit mindestens zwei Opfern in einem Haus

Sowohl die bisher identifizierten Opfer als auch der Verdächtige lebten alle in dem Mehrfamilienhaus; ob in derselben Wohnung, blieb zunächst offen. Ebenso unklar blieb zunächst auch die Beziehung der Beteiligten zueinander und das Motiv des mutmaßlichen Täters. Keine Angaben gab es vorerst auch zu den Todesumständen und dem Zeitpunkt der Tat.

“Es ist wirklich noch sehr wenig, was man gesichert sagen kann”, erläuterte die Polizeisprecherin. Das Haus sei derzeit abgeriegelt, die Spurensicherung unterwegs.

Das optisch heruntergekommene Gebäude ist laut “Passauer Neue Presse” in der Gemeinde als “Problemhaus” bekannt, in dem es häufig zu alkoholbedingten Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten sowie zu Ruhestörungen gekommen sei.