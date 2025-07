Festnahme in Linz nach von Fund von drei Toten in Bayern

Von: APA/dpa

In einem Haus in Zwiesel im deutschen Bundesland Bayern sind drei Leichen gefunden worden. Man gehe derzeit von einem Tötungsdelikt aus, sagte eine Polizeisprecherin. Ein 37 Jahre alter Verdächtiger sei in Österreich festgenommen worden. Der Mann habe sich vor dem Fund am Montagnachmittag selbst bei der Polizei in Linz gemeldet und gesagt, er habe drei Menschen getötet. Der Verdächtige sei vorläufig festgenommen worden. Seine Auslieferung nach Deutschland werde veranlasst.

Zur Identität der drei Toten und des Verdächtigen machte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage zunächst keine weiteren Angaben. Ob der Verdächtige und die mutmaßlich Getöteten einander kannten oder nicht, blieb zunächst ebenso unklar wie das Motiv. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermittelten dazu.