Feuer im Tschötterhof: Großeinsatz in Pflersch

Von: luk

Pflersch – Am Sonntagabend ist es in Pflersch zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Gegen 20.00 Uhr brach im Dachgeschoss des Tschötterhofes ein Feuer aus.

Nach dem Notruf rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Pflersch, Gossensaß und Sterzing umgehend aus. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf die darunterliegenden Stockwerke zu verhindern.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Pflersch mitteilt, hatte sich das Feuer unterhalb der Dacheindeckung durch leichten Wind bereits großflächig ausgebreitet. Um eine weitere Ausdehnung über die schmorende Dämmung zu verhindern, wurden Teile des Daches geöffnet und Dachziegel entfernt. “Durch das schnelle und gezielte Eingreifen konnten Schäden an der darunterliegenden Wohnung verhindert werden”, heißt es.

Zwei Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus Sterzing gebracht. Gegen 22.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden.