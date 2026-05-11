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Die Matura findet trotz des Brandes regulär statt

Feuer in Gymnasium Hallein – Matura findet aber statt

Montag, 11. Mai 2026 | 09:20 Uhr
Die Matura findet trotz des Brandes regulär statt
APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART
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Von: apa

In der Bibliothek des Gymnasiums Hallein ist in der Nacht auf Montag Feuer ausgebrochen. Der Brand beschränkte sich aber zum Glück nur auf diesen Raum und konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der reguläre Unterricht für die Schülerinnen und Schüler entfällt zumindest am Montag, die Mathematik-Zentralmatura findet hingegen regulär statt, sagte Bildungsdirektor Rudolf Mair zur APA. Die Ursache für das Feuer war vorerst nicht bekannt.

Der Brand war kurz nach 3.00 Uhr ausgebrochen. “Nach Rücksprache mit der Hausmeisterin, die in der Schule eine Wohnung hat, wurde uns mitgeteilt, dass mehrere kleine Explosionen zu hören waren. Wir haben uns Zugang über den Keller in das Gebäude verschafft und konnten sofort mit der Brandbekämpfung beginnen”, sagte Feuerwehrkommandant Sebastian Wass zum ORF Salzburg. Bücherregale und Bücher standen in Flammen. Das Feuer und auch die Rauchentwicklung beschränkten sich aber schließlich auf die Bibliothek des Bundesgymnasiums, so Wass. “Alle Brandschutztüren haben funktioniert und so hat sich die Rauchentwicklung und der Brand nur auf den betroffenen Bereich konzentriert.” Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

“Die Matura findet am anderen Ende des Brandgeschehens statt. Ich habe mich heute selbst überzeugt. Es gibt auch keine Geruchsbelästigung und einen eigenen Eingang für die Maturantinnen und Maturanten. Die Matura kann regelkonform stattfinden”, sagte Bildungsdirektor Mair. Insgesamt treten am Gymnasium Hallein 46 Schülerinnen und Schüler zur Mathematik-Zentralmatura an. Ob der Regelunterricht am Dienstag wieder stattfinden kann, konnte Mair am Vormittag noch nicht sagen. Dies hänge von den Ermittlungen der Polizei ab. Derzeit sei der betroffene Schulbereich, der sich neben dem Haupteingang befinde, nämlich polizeilich gesperrt.

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