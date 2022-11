Flammen in der Wohnung: Ältere Dame hatte einen Schutzengel

Auer – Eine ältere Dame aus Auer hatte am Sonntag einen Schutzengel. Ein zufällig in der Nähe anwesendes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr aus Leifers bemerkte, wie aus der Wohnung der Frau in der Bäckergasse dichter Rauch quoll. Er verlor keine Zeit und rettete die ältere Dame noch rechtzeitig aus der verrauchten Wohnung ins Freie.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr von Auer konnte den Brand, der sich in der Küche entfacht hatte, rasch unter Kontrolle bringen. Eine weitere Ausbreitung der Flammen konnte ebenfalls verhindert werden. Der Sachschaden durch das Feuer und den Rauch ist jedoch beachtlich.

Die Bewohnerin erlitt trotz des beherzten Eingreifens ihres Retters eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.