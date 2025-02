Flüchtiger taucht am Brenner auf

Von: luk

Brenner/Sterzing – Die Staatspolizei hat am Brenner einen 41-jährigen rumänischen Staatsbürger festgenommen, der eine Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten in Italien verbüßen muss. Der Mann wurde bei einer Routinekontrolle an der Autobahnmautstelle von Sterzing in einem internationalen Reisebus aus München entdeckt.

Bei der Überprüfung der Passagiere fiel der Mann durch sein nervöses und unruhiges Verhalten auf. Die Exekutivbeamten des Polizeikommissariats Brenner entschieden daraufhin, ihn aus dem Bus zu holen und einer genaueren Kontrolle zu unterziehen.

Ein Abgleich mit der Datenbank des Innenministeriums ergab, dass der 41-Jährige zahlreiche Vorstrafen aufweist, insbesondere wegen Diebstahls und Raub. Zudem bestand gegen ihn ein Haftbefehl des Gerichts in Rom, da er eine noch offene Strafe wegen Eigentumsdelikten absitzen muss.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann verhaftet und in das Bozner Gefängnis überstellt, wo er seine Strafe verbüßen wird.