Folgenschwerer Unfall in Meran: 33-Jähriger verletzt sich am Kopf

Von: mk

Meran – In Meran hat sich am Donnerstag in der St.-Josef-Straße am späten Nachmittag ein folgenschwerer Unfall ereignet.

Ein 33-Jähriger aus der Gegend ist mit seinem Pkw im Zickzack-Kurs unterwegs gewesen und streifte einen jungen Fußgänger, bevor das Fahrzeug gegen den Pfeiler einer Brücke prallte.

Der Lenker zog sich Verletzungen am Kopf zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Zuge des Aufpralls gegen die Mauer wurde der Pkw schwer beschädigt. Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die örtliche Feuerwehr und die Meraner Stadtpolizei.