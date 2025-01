Forscher fanden 200 Dinosaurierspuren in Großbritannien

Von: APA/AFP

Es ist vermutlich der größte Fund dieser Art in Großbritannien: Forscher haben etwa 200 Dinosaurierspuren entdeckt, die 166 Millionen Jahre alt sind. In einem Steinbruch in Oxfordshire in England seien fünf Fährten entdeckt worden, teilten die Universitäten Oxford und Birmingham am Donnerstag mit. Die längste durchgehende Fährte sei mehr als 150 Meter lang.

Vier der fünf entdeckten Fährten stammen vermutlich von einem langhalsigen pflanzenfressenden Dinosaurier, höchstwahrscheinlich einem Cetiosaurus. Die fünfte Spur gehört der Universität Birmingham zufolge wahrscheinlich zu einem neun Meter langen fleischfressenden Megalosaurus, der für seine charakteristischen dreizehigen Füße mit Krallen bekannt ist.

“Es ist selten, dass sie so zahlreich an einem Ort zu finden sind, und es ist auch selten, dass man so ausgedehnte Spuren findet”, sagte Emma Nicholls vom Museum of Natural History der Universität Oxford. Das Gebiet könnte sich als eine der größten Fundstätten von Dinosaurierspuren weltweit erweisen.

Spuren im vergangenen Sommer freigelegt

Ein 100-köpfiges Team unter der Leitung von Wissenschaftern aus Oxford und Birmingham hatte die Spuren während einer einwöchigen Ausgrabung im Juni freigelegt. Die Fachleute machten 20.000 Fotos von den Fußabdrücken und erstellten mithilfe von Drohnenaufnahmen aus der Luft detaillierte 3D-Modelle des Fundorts. Die Forscher erhoffen sich Aufschlüsse über die Interaktion der Dinosaurier sowie über ihre Größe und darüber, wie schnell sie sich bewegten.

Die Ausgrabung ausgelöst hatte die Wachsamkeit des Steinbrucharbeiter Gary Johnson, der auf “ungewöhnliche Unebenheiten” gestoßen war. “Es war so unwirklich – ein wirklich aufregender Moment”, sagte er.