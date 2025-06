Fotos unterm Rock: Österreicher auf Mallorca festgenommen

Bis zu vier Jahre Haft für "Upskirting" in Spanien

Von: APA/dpa

Ein Österreicher ist auf Mallorca festgenommen worden, weil er einer Frau unter den Rock fotografiert hat. Der Vorfall ereignete sich an der Playa de Palma im Südwesten der spanischen Insel, teilte die Polizei mit. Der 32-Jährige befinde sich bis zur Vorführung beim Untersuchungsrichter in Gewahrsam, hieß es. Das sogenannte Upskirting gilt in Spanien als sexuelle Aggression, die mit ein bis vier Jahren Freiheitsentzug bestraft werden kann.

An der von deutschen Urlaubern als Ballermann bezeichneten Partymeile hatten am Samstag Türsteher in einer Diskothek beobachtet, wie der Mann den Rock der Frau anhob und Fotos machte. Die Angestellten dokumentierten den Vorfall mit dem Handy und riefen die Polizei. Die Frau bat die Beamten, die entsprechenden Fotos auf dem konfiszierten Handy des Verdächtigen zu löschen. Sie erstattete Anzeige gegen den Österreicher.

Ob es sich bei dem Festgenommenen um einen Urlauber handelt oder ob der Mann auf der Insel wohnt, wurde nicht bekanntgegeben. Ihm droht nun eine Gefängnisstrafe. Haftstrafen bis zu zwei Jahren werden in Spanien allerdings meist auf Bewährung ausgesetzt.