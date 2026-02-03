Aktuelle Seite: Home > Chronik > Frankreich: Schüler sticht mit Messer auf Kunstlehrerin ein
Polizei vor der Schule in Sanary-sur-Mer

Frankreich: Schüler sticht mit Messer auf Kunstlehrerin ein

Dienstag, 03. Februar 2026 | 23:13 Uhr
Polizei vor der Schule in Sanary-sur-Mer
APA/APA/AFP/MIGUEL MEDINA
Von: APA/AFP

In Südfrankreich hat ein 14 Jahre alter Schüler eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und ihr lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Der Schüler stach mindestens dreimal auf die Lehrerin ein und wurde anschließend wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen, sagte der zuständige Staatsanwalt Raphael Balland am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Toulon. Ein “religiöser oder politischer Hintergrund” sei bisher nicht bekannt.

Nach Informationen der Staatsanwaltschaft hatte es “in letzter Zeit Spannungen mit dieser Lehrerin gegeben”. Der Schüler war demnach “wütend auf sie”.

Der Angriff in der Stadt Sanary-sur-Mer löste schockierte Reaktionen aus. Der französische Bildungsminister Édouard Geffray erklärte im Onlinedienst X, seine Gedanken seien bei dem Opfer, dessen Familie und dem gesamten Lehrerkollegium. Mitarbeiter von Emmanuel Macron erklärten, der Präsident werde über den Zustand der Lehrerin auf dem Laufenden gehalten.

Mehrfach Messerangriffe in den vergangenen Jahren

In den vergangenen Jahren war es in Frankreich mehrfach zu Messerangriffen von Minderjährigen auf Lehrer oder andere Schüler gekommen. Im vergangenen Jahr erstach ein 14-Jähriger im Pariser Vorort Nogent eine 31 Jahre alte Schulassistentin. In einem anderen Fall tötete ein Schüler im April ein Mädchen und verletzte mehrere andere Schüler bei einer Messerattacke in der westfranzösischen Stadt Nantes.

Viele Pädagogen fühlen sich bei solchen Vorfällen an den gewaltsamen Tod des Geschichtslehrers Samuel Paty erinnert. Der 47-jährige Lehrer war 2020 von einem jungen Islamisten enthauptet worden, nachdem er in einer Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

