Frau mit Baby im Arm verprügelt

Häusliche Gewalt in Bozen

Bozen – Die Polizei ist in Bozen in der vergangenen Nacht wegen eines Falls von häuslicher Gewalt ausgerückt. Ein 25-Jähriger, der völlig außer sich war, ging auf seine Partnerin los, die verzweifelt um Hilfe rief.

Als die Polizei beim Mehrfamilienhaus angelangt war, konnte man die Schreie und das Weinen eines Babys bereits von draußen hören. Die Beamten wollten die in Wohnung eindringen. Dabei stellte sich ihnen der 25-jährige Nicht-EU-Bürger mit nacktem Oberkörper in sichtlich trunkenem Zustand entgegen. Der Mann ist bereits vorbestraft – unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung.

Der 25-Jährige wollte zunächst verhindern, dass die Ordnungshüter in die Wohnung gelangten. Diese verschafften sich trotz allem Zutritt und entdeckten die Frau in einer Ecke vor, die das Neugeborene in ihren Armen hielt. Ihr Gesicht war geschwollen und trug deutliche Anzeichen von Gewaltanwendung.

Als ein Rettungswagen ebenfalls ankam, rastete der 25-Jährige völlig aus und ging auf einen Polizisten los. Er verrenkte ihm den Arm und stieß ihn zu Boden. Kurz darauf klickten für den Angreifer die Handschellen. Der Mann wurde wegen häuslicher Gewalt und Widerstands gegen die Staatsgewalt verhaftet.

Der Polizist muss unterdessen dessen mit einer Genesungszeit von 30 Tagen rechnen, bei der Frau sind es laut Auskunft der Ärzte 15 Tage. Sie wurde in einer geschützten Einrichtung untergebracht. Angesichts der Schwere der Tat hat Quästor Paolo Sartori ein Dekret zur Abschiebung des Mannes erlassen.