Frau schafft es, aus Gewaltspirale auszubrechen

Von: luk

Bozen – Ein Fall schwerer häuslicher Gewalt siorgt in Bozen für Entsetzen: Ein 36-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag festgenommen, nachdem er seine Ehefrau brutal attackiert hatte. Der Vorfall ereignete sich in einer Wohnung in der Claudia-Augusta-Straße, wo die Staatspolizei nach einem Notruf der Frau eingriff.

Als die Exekutivbeamten eintrafen, fanden sie die 40-Jährige verstört und mit sichtbaren Verletzungen im Garten des Hauses. Laut ihren Aussagen hatte ihr Ehemann sie unmittelbar zuvor mit Schlägen und Tritten attackiert – und das vor den Augen der beiden gemeinsamen Kinder im Alter von zwei und neun Jahren. Der Mann habe ihr das Gesicht mit Faustschlägen zugerichtet, sie an den Haaren gezerrt und mit dem Tod bedroht.

Jahrelange Misshandlungen und tragische Folgen

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau seit über 15 Jahren Opfer massiver Gewalt war. Sie berichtete den Ordnungshütern, dass sie während der gesamten Beziehung immer wieder geschlagen wurde – auch während ihrer Schwangerschaften. In einem Fall soll die Gewalt so extrem gewesen sein, dass sie eine Fehlgeburt erlitt.

Bisher hatte sie aus Angst und Scham nie Anzeige erstattet. Doch nach dem jüngsten Angriff entschied sie sich, die Polizei offiziell einzuschalten. Sie wurde gemeinsam mit ihren Kindern ins Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Festnahme und behördliche Maßnahmen

Die Polizei nahm den mehrfach vorbestraften Mann auf frischer Tat fest. Er wurde wegen schwerer Misshandlung innerhalb der Familie in Untersuchungshaft genommen und ins Bozner Gefängnis überstellt.

Angesichts der jahrelangen Gewalt und der Schwere der Vorwürfe erließ der Quästor der Provinz Bozen, Paolo Sartori, zudem eine Präventionsmaßnahme in Form einer offiziellen Verwarnung gegen den Täter.

Der Fall zeigt erneut, wie wichtig es ist, häusliche Gewalt konsequent zu verfolgen und betroffene Frauen zu ermutigen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Polizei appelliert an Opfer, sich frühzeitig an die Behörden zu wenden, um aus der Gewaltspirale auszubrechen.