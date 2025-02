Frau von zwei Radfahrern in Tirol vor Ertrinken gerettet

Von: apa

Eine 54-jährige Thailänderin ist Sonntagmittag in Radfeld in Tirol (Bezirk Kufstein) von zwei Radfahrern vor dem Ertrinken gerettet worden. Die Frau hatte sich auf einen zugefrorenen Teich begeben, als das dünne Eis nach wenigen Metern brach und die Frau in das eiskalte Wasser stürzte. Die Radfahrer hörten die Hilferufe, ergriffen die Initiative. Einer streckte der 54-Jährigen einen länglichen Ast entgegen, an dem sie sich festhalten konnte und in Richtung Ufer gezogen wurde.

Da das Eis immer weiter brach und die Kräfte der Verunfallten nachließen, verlief die Bergung äußerst schwierig, informierte die Polizei. Als die Frau ans Ufer gezogen werden konnte, wurde sie vom Retter, einem 57-jährigen Österreicher, gemeinsam mit einem Feuerwehrmann aus dem Wasser geborgen und Einsatzkräften übergeben. Nach einer Erstversorgung an Ort und Stelle wurde die Thailänderin mit einer leichten Unterkühlung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der zweite Radfahrer hatte zuvor Alarm geschlagen und die Rettungskräfte verständigt.

Die 54-Jährige hatte von Rattenberg aus alleine eine kleine Radtour entlang des Bahnweges in Richtung Kufstein unternommen. Am östlichen Ende von Radfeld hielt sie mit ihrem Fahrrad an und begab sich zu Fuß zu dem gänzlich zugefrorenen Biotop. Anschließend begab sie sich auf das Eis. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Radfeld und Kirchbichl, die Wasserrettung sowie die Exekutive.