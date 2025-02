Frau wegen Mordversuchs an Partner in Tirol festgenommen

Von: apa

Eine 30-Jährige ist am Mittwoch wegen versuchten Mordes an ihrem 34-jährigen Lebensgefährten in Innsbruck festgenommen worden. Die Frau soll dem Mann im Zuge eines Streits mit einem Brotmesser einen Stich in den Rücken versetzt haben. Der Serbe dürfte großes Glück gehabt haben, er kam mit einer “mittelschweren Verletzung” davon. Er wurde nach dem Angriff in der Innsbrucker Klinik ambulant behandelt, berichtete die Polizei am Samstag.

Der vorerst verbale Streit war in einer Innsbrucker Wohnung in eine tätliche Auseinandersetzung eskaliert. Auch die Frau wurde dabei leicht verletzt, sagte Polizeisprecher Stefan Eder zur APA. Eine Angehörige des Opfers bekam den Messerstich über das Telefon mit und verständigte Rettung und Polizei.

Die Österreicherin wurde festgenommen und Freitagnachmittag über eine Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. Bei ihrer Einvernahme sprach die mutmaßliche Täterin davon, dass ihr Lebensgefährte in der Vergangenheit mehrmals ihr gegenüber gewalttätig gewesen sei. Dies sei teilweise auch polizeilich erfasst. Daher wurde gegen den 34-Jährigen Anzeige wegen fortgesetzter Gewaltausübung erstattet.