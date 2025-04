Frauenschläger attackiert Polizei: „Ich bring euch alle um!“

Von: Ivd

Bozen – Am Dienstagabend kam es im Bozner Stadtteil Kaiserau zu einem dramatischen Polizeieinsatz, bei dem ein 24-jähriger Mann aus Kalabrien nicht nur seine Lebensgefährtin schwer misshandelte, sondern auch die eingesetzten Polizeibeamten attackierte und versuchte, ihnen die Dienstwaffe zu entreißen.

Gegen 21.00 Uhr ging beim Notruf ein besorgter Anruf ein: Ein Passant meldete eine hitzige Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau in einer Tiefgarage in der Nicolò-Rasmo-Straße, die zu eskalieren drohte. Eine Streife rückten sofort aus und fand in der Garage eine sichtlich verletzte Frau mit Spuren einer körperlichen Auseinandersetzung im Gesicht. Die Frau identifizierte ihren Lebenspartner umgehend als Täter.

„Ich bring euch alle um!“

Als die Polizisten versuchten, den Mann zu kontrollieren, eskalierte die Situation weiter. Der 24-Jährige schlug einem der Beamten mit der Faust ins Gesicht und versuchte, zu fliehen. Die Polizisten konnten ihn jedoch schnell einholen und überwältigen. Dabei trat der Mann wiederholt nach den Einsatzkräften, versuchte, einem Beamten die Dienstwaffe zu entreißen, und brüllte lautstark Drohungen: „Ich bring euch alle um! Wenn ich aus dem Gefängnis raus bin, räche ich mich!“

Erst unter massivem Widerstand konnte der aggressive Täter mit Handschellen gesichert und zur Polizeidirektion gebracht werden. Dort wurde er als G. C., ein 24-jähriger Mann aus Kalabrien mit zahlreichen Vorstrafen, identifiziert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wegen Gewalt, Widerstand und Körperverletzung gegenüber Amtspersonen festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in der Sicherheitszelle der Quästur festgehalten.

Angesichts der Schwere des Vorfalls und der Tatsache, dass der Mann keinen Wohnsitz in Bozen hat, ordnete der Bozner Quästor Paolo Sartori zusätzlich ein Rückkehrverbot nach Bozen für die Dauer von vier Jahren.