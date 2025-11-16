Aktuelle Seite: Home > Chronik > Freizeithütte in Gargazon geht in Flammen auf
Nächtlicher Brand

Freizeithütte in Gargazon geht in Flammen auf

Sonntag, 16. November 2025 | 15:55 Uhr
584102123_1245918854232399_7027706547593387940_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gargazon
Schriftgröße

Von: mk

Gargazon – In der Nacht auf Sonntag ist die Freiwillige Feuerwehr Gargazon aufgrund eines Kleinbrands ausgerückt. Eine Freizeithütte in den Apfelwiesen zwischen Gargazon und Vilpian ist in Flammen aufgegangen.

Alarm geschlagen wurde um 0.43 Uhr. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt drei Einsatzfahrzeugen aus. Nach mehreren Stunden gelang es den Wehrleuten, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Gegen 3.40 Uhr in der Früh war der Einsatz beendet.

Der Brand hat sich in der Nähe der Bahnlinie ereignet. Bei der Hütte handelt es sich um eine Art Geräteschuppen am Rande eines Schrebergartens. Techniker und Carabinieri versuchen derzeit, die genaue Brandursache zu ermitteln.

Nachdem jemand telefonisch Alarm geschlagen hatte, gelang es den Wehrmännern, die genau Brandort mittels einer speziellen App zu geolokalisieren. Trotzdem wurde das Gebäude nahezu gänzlich zerstört.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Hundesteuer gekippt
Kommentare
69
Hundesteuer gekippt
Regierung will an den Goldschatz der Bürger
Kommentare
40
Regierung will an den Goldschatz der Bürger
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Kommentare
31
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Lehrerstreit: Grüne fordern von Landesregierung Respekt
Kommentare
27
Lehrerstreit: Grüne fordern von Landesregierung Respekt
Vom eigenen Chauffeur hintergangen
Kommentare
20
Vom eigenen Chauffeur hintergangen
Anzeigen
Im Kleinen etwas bewegen
Im Kleinen etwas bewegen
Nachhaltigkeitslabel Südtirol
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 