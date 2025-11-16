Freizeithütte in Gargazon geht in Flammen auf

Von: mk

Gargazon – In der Nacht auf Sonntag ist die Freiwillige Feuerwehr Gargazon aufgrund eines Kleinbrands ausgerückt. Eine Freizeithütte in den Apfelwiesen zwischen Gargazon und Vilpian ist in Flammen aufgegangen.

Alarm geschlagen wurde um 0.43 Uhr. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt drei Einsatzfahrzeugen aus. Nach mehreren Stunden gelang es den Wehrleuten, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Gegen 3.40 Uhr in der Früh war der Einsatz beendet.

Der Brand hat sich in der Nähe der Bahnlinie ereignet. Bei der Hütte handelt es sich um eine Art Geräteschuppen am Rande eines Schrebergartens. Techniker und Carabinieri versuchen derzeit, die genaue Brandursache zu ermitteln.

Nachdem jemand telefonisch Alarm geschlagen hatte, gelang es den Wehrmännern, die genau Brandort mittels einer speziellen App zu geolokalisieren. Trotzdem wurde das Gebäude nahezu gänzlich zerstört.