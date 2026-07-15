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Zwei Verletzte bei Unfall mit Lieferwagen

Frontal-Crash im Virgltunnel

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 15:58 Uhr
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Von: luk

Bozen – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Lieferwagen im Virgltunnel auf der Brennerstaatsstraße (SS12) in Bozen sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache prallten die beiden Lieferfahrzeuge frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte eines der Fahrzeuge auf die Seite.

Die beiden Fahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Notärztin erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst des Roten Kreuzes in ein Krankenhaus gebracht.

Die Berufsfeuerwehr Bozen sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und barg die beschädigten Fahrzeuge. Der umgekippte Lieferwagen wurde mithilfe eines Krans wieder aufgerichtet. Nach rund einer Stunde war die Unfallstelle geräumt.

Die Stadtpolizei Bozen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Neben der Berufsfeuerwehr und dem Weißen Kreuz stand auch der Landesstraßendienst im Einsatz.

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Bezirk: Bozen

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